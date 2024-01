Lusso e fascino bohemienne: Leitmotiv sbarca a Roma con Casa Monti

09:20

Dopo la Francia, l’Italia. Il gruppo a conduzione famigliare Leitmotiv è sbarcato a Roma con Casa Monti, la cui apertura è prevista per questa primavera.

Il boutique hotel, che si trova nell’omonimo rione da sempre punto di riferimento per la scena artistica e culturale della capitale, dispone di 26 stanze e 10 suite e si sviluppa su sei piani.



Tutti gli ambienti rendono omaggio all’unicità del rione con l’esposizione di capolavori di antiquariato, artigianato locale e opere d’arte. Ogni dettaglio è stato studiato meticolosamente, con l’obiettivo di far vivere agli ospiti il fascino bohemienne della vita di un artista. Il progetto di design è stato curato da Laura Gonzalez, un’interior designer famosa per la sua capacità di realizzare progetti audaci senza compromettere lo spirito del luogo.



L'atmosfera delle case romane

Per Casa Monti si è ispirata al concetto di sprezzatura, ossia quella sensazione di agio e rilassamento che non vuole rinunciare all’eleganza e la sua mano si riconosce nello stile del design, colorato e giocoso, studiato per regalare un senso di naturalezza.



“Ho scelto di realizzare Casa Monti – spiega - donandole quell’atmosfera tipica che contraddistingue le case romane, aprendola alle influenze artistiche del quartiere. Così facendo, anche i locali si sentiranno a loro agio qui”.



Il ristorante dell’hotel, aperto alla cittadinanza grazie a una terrazza, ospita un patio con una fontana e salendo al piano superiore si raggiunge il rooftop con vista inedita su Roma. Casa Monti ospiterà anche una spa su due piani, con vista a perdita d’occhio sulla città.

Il gruppo è già proprietario del Coeur de Mègeve, nell’omonima località sciistica alpina, e de La Fantaisie, una delle novità parigine del 2023.