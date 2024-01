Hilton, recruing day in Italia: oltre 200 posti disponibili

13:34

Hilton riparte alla ricerca di personale in Italia. Il gruppo alberghiero ha fissato un Recruiting Day il 5 febbraio per la selezione di oltre 200 figure da impiegare nei suoi hotel.

Per la prima volta i colloqui saranno effettuati in presenza a Venezia, Sorrento, Como e Roma. I candidati avranno, perciò, l’opportunità di incontrare di persona i recruiter di Hilton. “Siamo alla ricerca di persone motivate e appassionate da inserire nei principali reparti dei nostri hotel, quali food & beverage, front office, reservations e housekeeping - spiega Fausto Ciarcia, human resources directo Italy di Hilton -. Inoltre, sono disponibili diverse posizioni di stage per i più giovani che cercano una prima esperienza professionale”.



Le figure selezionate saranno impiegate nelle seguenti strutture: Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel; Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton; Hilton Rome Airport; Hilton Garden Inn Rome Airport; Hilton Rome Eur La Lama e Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton; Hilton Milan; Hilton Lake Como; Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, Curio Collection by Hilton; Hilton Garden Inn Milan North e DoubleTree by Hilton Brescia; Hilton Molino Stucky Venice; e Hilton Sorrento Palace.



Tra i benefit che propone il gruppo ai candidati, il Go Hilton Team Member Travel Program, che offre sconti negli hotel Hilton di tutto il mondo; e Care for All, una piattaforma di strumenti e risorse per cure e benessere mentale.



Come partecipare

Per partecipare alla giornata di recruiting basta consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato all’evento e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato. I profili più idonei saranno contatti per in breve colloquio telefonico dallo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento.



Successivamente, i candidati che avranno superato questo primo momento potranno sostenere il colloquio in presenza, a seconda della struttura scelta.