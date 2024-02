di Stefania Galvan

Un finanziamento da 100 milioni di euro e un ambizioso piano di crescita in cui l’Italia gioca un ruolo fondamentale. Aethos Hotels inizia il 2024 con un’iniezione di capitale proveniente da un consorzio di investitori guidato da Limestone Capital e fa progetti sul nostro Paese, prevedendo l’aggiunta di due strutture, in Sardegna e a Roma.

La loro apertura è prevista nei prossimi due anni, arricchendo un portafoglio che, nel nostro Paese, può già contare su Aethos Saragano, l’albergo diffuso in Umbria con dieci suite di lusso, e Aethos Milan, un boutique hotel nel quartiere dei Navigli con 32 camere e un club privato. In montagna, poi, il portafoglio include Aethos Monterosa, un all suite con sistemazioni su due piani con vista sulle montagne e la foresta.



Il cinque stelle lusso Aethos Sardinia, con 60 camere, aprirà il prossimo maggio, mentre la struttura di Roma sarà operativa dal 2025. Le altre new entry europee comprendono un hotel a Maiorca, operativo dalla prossima estate, e uno a Lisbona.

“Con 100 milioni di euro di finanziamenti e un forte gruppo dirigente - dichiara a TopHotelNews il co-founder e ceo del gruppo, Benjamin Habbel - non intendiamo solo rimodellare il panorama dell’ospitalità, ma anche stabilire nuovi standard per i boutique hotel in Europa”. L’intento, aggiunge il manager, è creare spazi che diventino parte integrante dell’esperienza del viaggiatore, in un interscambio tra interno ed esterno che costruisca, per l’ospite, un ricordo indelebile.

Responsabile delle nuove aperture di hotel è Javier Saavedra, che approda a Aethos da Nobu Hotels.