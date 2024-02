Arabia Saudita, focus sul lusso: ecco le prossime aperture alberghiere

09:18

Il comparto alberghiero saudita è protagonista di una straordinaria espansione. A confermarlo Hazim Al-Hazmi, president of Europe and Americas di Saudi Tourism Authority, che sostiene come, entro il 2025, si prevedano 435mila nuove camere nel Paese.

Da sottolineare è l’importanza del segmento lusso, con i resort nella regione della capitale e sulla costa del Mar Rosso. "St. Regis Red Sea Resort e Six Senses Southern Dunes sono stati inaugurati lo scorso dicembre -spiega Al-Hazmi -, mentre il prestigioso Nujuma, un Ritz-Carlton Reserve, dovrebbe essere pronto molto presto per accogliere i primi ospiti”. Infine, ad AlUla si taglierà il nastro del Dar Tantora The House Hotel con la firma del gruppo internazionale Kerten Hospitality. G.G.