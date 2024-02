08:03

Si chiama Miiro, arriva dall’India, uno dei suoi fratelli è la compagnia aerea IndiGo e vuole conquistare l’Europa. È questo l’identikit del nuovo brand alberghiero che nell’estate del 2024 sbarcherà nel Vecchio Continente, sulle piazze di Parigi e di Barcellona. E nel 2025 arriverà Londra e poi Vienna, con due indirizzi.

Pubblicità

Miiro è un brand di InterGlobe Enterprises, gruppo indiano impegnato nei settori dell’aviazione, con IndiGo ma anche dell’ospitalità, con gli hotel a marchio IGH diffusi nel subcontinente indiano.



Per dare l’assalto all’Europa, nasce Miiro, nome di derivazione latina (da ‘miro’, ossia guardo, ammiro) sotto il cui cappello si inseriscono una serie di strutture pensate e progettate per essere legate al territorio e collocate nei quartieri più vivaci delle città prescelte.



"Ci auguriamo di aprire presto le porte a Parigi, Barcellona e poi Londra e di continuare a sviluppare il marchio puntando all'espansione nelle zone più attraenti dei centri urbani europei – spiega Neena Gupta, ceo di Miiro e direttrice strategica di InterGlobe Enterprises per l'ospitalità internazionale -. Noi di InterGlobe abbiamo una forte esperienza nell'identificazione di opportunità di mercato e nella definizione di nuovi parametri di riferimento per i settori; Miiro non farà eccezione alla regola. Crediamo che esista un modo migliore di viaggiare, più ponderato e più personale, creando soggiorni che mettano in contatto gli ospiti di Miiro con la cultura locale circostante”.



La pipeline

La prima struttura ad aprire sarà il Grand Hôtel Cayré a Parigi tra Boulevards Raspail e Saint-Germain, che conserva la facciata del 1900 con interni disegnati da Michaelis Boyd. L’albergo avrà 123 camere e suite, un ristorante che rende omaggio alla cucina di boulevard e un bar per pochi intimi.



A seguire il Borneta a Barcellona nel quartiere artistico di El Born. L'hotel offre 92 camere, un ristorante informale con show cooking, un cocktail bar e una terrazza panoramica, che offre viste spettacolari del centro della città.



A Londra, poi, debutterà Templeton Garden, situato a Earl's Court, un tempo dimora degli scrittori Beatrix Potter e Agatha Christie, nella zona ovest di Londra. Avrà 156 camere, una caffetteria-gastronomia, un ristorante, un bar e un giardino.