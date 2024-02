Radisson Hotel group sbarca in Cambogia a Phnom Penh

10:12

Radisson Hotel Group sbarca in Cambogia grazie a un accordo con Prince Real Estate Group: il gruppo alberghiero andrà a gestire due nuove proprietà a Phnom Penh, il Radisson RED Phnom Penh e il Radisson Blu Hotel & Residences, Phnom Penh previsti in apertura nel 2026.

I due hotel e residence sono integrati all'interno del Prince Happiness Plaza, un progetto mixed -use che comprenderà elementi commerciali, di ristorazione e di vendita al dettaglio di fascia alta.



La scelta di Radisson di sbarcare a Phnom Penh è legata al ruolo di guida della città del boom economico della Cambogia, con una crescita del Pil prevista in accelerazione fino al 6% nel 2024.



I due hotel occuperanno una posizione privilegiata vicino a BKK1, il quartiere residenziale, commerciale e delle ambasciate, e saranno a breve distanza dal nuovo aeroporto internazionale di Phnom Penh, che dovrebbe essere completato nel 2025.



L'esclusivo Radisson Blu Hotel & Residences Phnom Penh soddisferà i viaggiatori d'affari più esigenti per soggiorni prolungati con un totale di 160 camere e 90 branded residence che vanno dai Deluxe Studio Residences da 40 metri quadrati agli appartamenti con tre camere da letto da 210 metri, tutte dotate di servizi premium e viste panoramiche sullo skyline e sul fiume.



Il Radisson RED Hotel Phnom Penh, caratterizzato dal design, guarda di più al leisure e metterà a disposizione 200 camere dalle Deluxe alle suite. Le due proprietà condivideranno inoltre un ristorante aperto tutto il giorno, una lobby lounge, una spa, una piscina e una palestra. I viaggiatori d'affari e i nomadi digitali possono usufruire di uno spazio di coworking informale, di una sala lettura e di luoghi per eventi.