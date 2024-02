TRIBE di Accor sbarca a Milano Malpensa

13:09

Apre a Milano Malpensa TRIBE, brand di casa Accor che sbarca in Italia con il nuovo opening e introduce nel Paese il suo concetto di ospitalità, pensato per i viaggiatori che desiderano hotel di design a prezzi accessibili.

L’hotel di 240 camere presenta all’ingresso il ‘Social Hub’, una firma del marchio TRIBE. Questo spazio multifunzionale comprende una caffetteria che di sera si trasforma in un elegante bar, una lounge e punti di co-working; e l'angolo Grab & Go "H24", aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dove gli ospiti possono concedersi spuntini e bevande fresche in qualsiasi momento. Inoltre, il nuovo hotel TRIBE dispone di una palestra attrezzata con macchinari Technogym, una piscina panoramica riscaldata e un giardino esterno.



In linea con le aree comuni, le 240 camere dell'hotel, tra cui 18 camere dedicate alle famiglie, vantano un design audace basato sul concetto di mix-and-match, che rende ogni hotel TRIBE diverso dall'altro.



Grazie alla sua posizione strategica, l'hotel gode di un'ottima connessione con i principali punti di interesse. L'aeroporto di Milano Malpensa e la stazione ferroviaria distano circa 1 km, garantendo ai viaggiatori una facile accessibilità grazie ai servizi ‘Park & Fly’ e navetta dell'hotel.



"Il nostro marchio TRIBE incarna esattamente ciò che cerca la nuova generazione di viaggiatori – dice afferma Pauline Oster, vice president TRIBE Europa e Nord Africa -. Dopo le recenti espansioni nei mercati tedesco e ungherese, siamo entusiasti di includere l'Italia nella nostra mappa. Insieme al nostro storico partner Amapa e al team dell'hotel guidato dalla general manager Simona Calabrese, siamo impazienti di dare il benvenuto ai nostri primi ospiti a Milano”.



I piani di crescita del marchio prevedono un’espansione fino a 50 hotel in tutto il mondo nei prossimi cinque anni.