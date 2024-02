Hyatt cresce in Cina, accordo con partner locali per 60 hotel in dieci anni

14:02

Hyatt Hotels guarda con sempre maggiore interesse alla Cina e, per procedere con il suo piano di sviluppo, sta mettendo in atto accordi di cooperazione con due partner locali, Hangzhou Trade and Tourism Group e Zhejiang Dragon Hotel Management Group.

HTTG è uno dei principali sviluppatori cinesi di hotel di lusso, mentre Dragon è uno specialista nella gestione alberghiera. Hyatt e Dragon hanno fissato l'obiettivo di aprire più di 60 strutture insieme nel prossimo decennio e inizieranno con un hotel Hyatt Place a Hangzhou.



Hyatt utilizzerà Dragon come società di gestione terza per gli hotel in franchising nell'ambito della sua Independent Collection. Per conto suo, spiega TopHotelNews, Dragon gestisce più di 70 hotel in diversi segmenti di mercato nel Paese, con oltre 9.000 camere. Nove i marchi in portafoglio: The Dragon, The Dragon Resort, Cheery Dragon, High Xuan, Cheer Lily by Dragon, Sunwood Hotels, Brook, Cheeinn e Wuyang Service.