08:08

Grazie a Starhotels riaprirà all’inizio del 2025, riappropriandosi a pieno titolo della definizione di ‘Gioiello della corona di Venezia’, un appellativo con cui da sempre viene riconosciuto.

Stiamo parlando dell’Hotel Gabrielli, entrato a far parte del luxury brand Starhotels Collezione e che il gruppo sta ristrutturando con un attento lavoro di recupero.



Mix di tradizione e modernità

Ospitata in un palazzo storico del XIII secolo e nei suoi sei edifici circostanti, la struttura è situata in una posizione privilegiata su Riva degli Schiavoni, con vista sull'Isola di San Giorgio.



“In questo luogo - commenta Elisabetta Fabri, presidente e ceo di Starhotels - tutto parla di storia e trasmette fascino. Vogliamo scrivere un nuovo capitolo del famoso Hotel Gabrielli, creando un'atmosfera intrigante ed estrosa, un'esperienza veneziana molto classica arricchita dal comfort contemporaneo".



Gli obiettivi del progetto

A guidare il nuovo progetto Starhotels stessa, insieme a Salvatore Pisani, Complex General Manager dello Splendid Venice e dell’Hotel Gabrielli, e al designer milanese Andrea Auletta, che sta lavorando per mantenere le caratteristiche di originalità di questo classico grand hotel, con interni legati alla storia e alla tradizione.



Il risultato vuol essere un'esperienza veneziana autentica che rende omaggio al passato, offrendo al contempo una nuova eleganza. Il progetto manterrà, ad esempio, le finestre a quadrifora della facciata principale, le antiche colonne del cortile, i bagni in marmo e i pavimenti in pietra d'Istria.



Camere e suite

Il primo intervento, però, è stato fatto sulle camere, destinate a passare da 120 a 73 per offrire spazi più ampi; nelle suite più grandi ci saranno ambienti multipli con zona notte, salotto e spogliatoio separati.



Le camere e suite affacciate sulla laguna offriranno una vista indimenticabile su Venezia e la Suite Presidenziale sarà una delle sistemazioni più grandi della città con un'altana privata - la classica terrazza panoramica - che la renderà un appartamento con vista sui tetti e sugli specchi d’acqua della città lagunare. Tratto distintivo della progettualità di Starhotels sarà il coinvolgimento di artigiani locali.