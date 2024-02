di Gaia Guarino

08:04

Quale sarà l'evoluzione del comparto alberghiero nel 2024? Lo rivela uno studio della EHL Hospitality Business School che ha evidenziato i trend che, nei prossimi mesi, daranno una scossa al settore.

La prima tendenza da evidenziare riguarda il personale. Numerosi gruppi alberghieri, infatti, hanno già iniziato a prevedere salari più alti e migliori condizioni di lavoro nonché piani di formazione per i dipendenti, così da rendere il settore più attraente per nuovi talenti e avere degli staff d'eccellenza. L'anno in corso, inoltre, sarà segnato dalla rivoluzione che l'AI porterà nell'hôtellerie rendendo più fluide procedure come la registrazione dei clienti o automatizzando alcuni servizi in camera.



Cruciale si rivelerà altresì un buon utilizzo dei social per gestire le comunicazioni con gli ospiti da una parte e affinare lo storytelling digitale dall'altra.

Altro trend concerne invece la cucina, parola d'ordine: autenticità. E varietà, così da soddisfare ogni tipo di palato.



Guardando agli aspetti finanziari, rilevante si dimostrerà l'impennata dei tassi d'interesse e il loro impatto sul valore delle proprietà alberghiere e sulle transazioni. Per compensare l'incremento dei tassi di attualizzazione, l'aumento del RevPar si rivelerà cruciale. Infine, come si legge su lechotouristique.com, i dati saranno strategici. Non soltanto raccoglierli ma soprattutto analizzarli in ottica marketing così da ricavarne spunti utili per prendere vantaggio sulla concorrenza.