Taylor Swift mania: Marriott Bonvoy crea il pacchetto con i ticket per i fan

14:05

Marriott Bonvoy porterà i fan ai concerti del Taylor Swift | The Eras Tour 2024. Diverse le tappe tra Europa e Nord America, in occasione delle quali il gigante dell’hotellerie darà ai fedelissimi della cantante la possibilità di partecipare al tour con Marriott Bonvoy Moments.

Pubblicità

Si tratta di pacchetti che comprendono due biglietti per i concerti, un soggiorno in hotel di due notti, una cena in uno dei ristoranti Marriott Bonvoy, un trattamento spa e i trasporti per e dal luogo del concerto pensati ad hoc per chi desidera seguire la star più amata del momento.



“Spinti da un forte desiderio di partecipare ai concerti di Taylor Swift, i fan sono disposti a percorrere lunghe distanze per vivere quest'esperienza straordinaria - spiega Peggy Roe, executive vice president e chief customer officer di Marriott International -. L'obiettivo di Marriott Bonvoy è rendere accessibili ai soci del programma persone, luoghi e passioni che amano”.



Inoltre, durante le tappe in alcune città selezionate in cui Marriott Bonvoy è touring sponsor, alcuni hotel renderanno omaggio al tour con eventi pop-up all'interno delle strutture.



Gaia Guarino