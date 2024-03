Sina Hotels celebra i suoi hotel storici con il 'Sina Hotels Express'

19:30

Un cammino iniziato a soli dieci anni di distanza l’uno dall’altro, un percorso di crescita parallelo in due contesti totalmente diversi: il Sina Bernini Bristol di Roma e il Sina Brufani di Perugia, della collezione Sina Hotels, celebrano rispettivamente il 150° ed il 140° anniversario dalla loro inaugurazione.

Un traguardo importante che la proprietà ha deciso di festeggiare con l’evento 'Sina Hotels Express', evento che si apre oggi con una cena panoramica presso 'Il Vizio', ristorante del Sina Bernini Bristol, per poi proseguire domani a bordo del treno d’epoca 'Arlecchino', in partnership con la Fondazione FS Italiane.



Il treno, riportato al suo antico splendore e battezzato per l’occasione 'Sina Hotels Express', partirà da Roma alla volta di Perugia, dove avrà luogo una cena di gala al Sina Brufani, con il coinvolgimento della maison Brunello Cucinelli, che aprirà le porte del suo borgo medioevale di Solomeo per un’esperienza esclusiva.



"Questo viaggio - ha affermato Bernabò Bocca, presidente di Sina Hotels - è una testimonianza dell'impegno che da oltre 65 anni Sina Hotels coltiva nel campo dell'accoglienza squisitamente italiana fatta di storia, cultura, arte, lusso ed eccellenza".