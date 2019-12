Venezia: Ferragosto 2020 l’unico giorno con tariffa da ‘bollino nero’ per la tassa di sbarco

11:08

Per il 2020 sarà il giorno di Ferragosto l’unico in cui si dovrà pagare la tariffa massima di 8 euro per entrare a Venezia. Lo ha stabilito la Giunta comunale, che ha approvato la delibera con le tariffe della nuova tassa di sbarco che tutti i turisti dovranno pagare per entrare nella città lagunare.

La tassa sarà operativa a partire dal 1 luglio per quanto riguarda il 2020, per dare al Comune, che sarà il soggetto esattore, il tempo di mettere in funzione un sistema di acquisto del ‘bollino’ di ingresso sia online sia con macchinette automatiche collocate nei punti di accesso alla città.



Dal 1 luglio al 31 dicembre ci saranno, quindi, 178 giorni da bollino ordinario, il cui l’esborso sarà di 3 euro, 5 giorni da bollino rosso a tariffa di 6 euro (in specifico il 25 luglio e i sabati 1,8, 22 e 29 agosto) e un giorno, Ferragosto appunto, da bollino nero, con una tariffa da 8 euro.



Per i passeggeri dei vettori navali che sottoscriveranno un'apposita convenzione con il Comune, il regolamento del contributo prevede una tariffa unica di 5 euro.



Nel 2021 le tariffe subiranno un ulteriore incremento, fino ad una massimo di 10 euro in alcune giornate più affollate.