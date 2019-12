Franceschini: “Governare i flussi per combattere l’overtourism”

11:13

“I dati del turismo dimostrano che nei prossimi anni questo settore crescerà in modo esponenziale e con numeri importanti. Crescerà il numero di turisti che arriverà in Italia, flussi che andranno governati per evitare problemi di sovraccarico in alcune città”. Così il ministro per i Beni e le Attività culturali e il Turismo, Dario Franceschini (nella foto), ha tracciato la rotta per combattere l’overtourism, in occasione della presentazione della Fondazione Richard-Ginori.

“Il grande sforzo che abbiamo fatto con il Piano strategico del turismo del Mibact è quello di valorizzare non solo i luoghi conosciuti in tutto il mondo e hanno già un problema di sovraffollamento, ma valorizzare i luoghi meno conosciuti”. Luoghi che, precisa Franceschini, spaziano “dai borghi ai cammini, le città d’arte minori, i musei e i parchi archeologici meno conosciuti. Anche per questo - conclude il ministro – il 2020 sarà l’anno del treno turistico”.