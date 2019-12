Sirmione, tassa di soggiorno in vigore tutto l'anno

16:23

Dal 2020 la tassa di soggiorno a Sirmione resterà in vigore tutto l'anno. Il provvedimento dal Consiglio comunale il 23 dicembre e dispone che dal primo marzo dell'anno prossimo l'imposta sia raccolta e versata in ogni periodo e non solo più nei picchi di alta stagione.

Pubblicità

La misura approvata dal Comune prevede anche la rimodulazione delle tariffe, per coprire, si legge sulle testate locali, le spese del nuovo Ufficio informazioni turistiche della destinazione e per investire nel settore.



La tassa interessa le strutture ricettive ed extraricettive e le aree di sosta. Le tariffe si attestano sui 90 centesimi per gli hotel a una stella e i villaggi turistici; 1 euro per i due stelle e i bed & breakfast; 1,50 euro per i tre stelle e le case vacanze; 2,50 euro per i quattro stelle e 3,50 euro per i cinque stelle. Per le aree di sosta la somma è di 50 centesimi.