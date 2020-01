La top 30 dei musei: Colosseo, Uffizi e Pompei in vetta

13:34

La Top 30 dei musei e dei parchi archeologici statali del 2019 regala conferme e novità, con il podio stabilmente occupato dal Colosseo, con oltre 7,5 milioni di visitatori, le Gallerie degli Uffizi, con quasi 4,4 milioni di ingressi, e Pompei, con circa 4 milioni di presenze. Seguono, riporta HotelMag, la Galleria dell’Accademia di Firenze e Castel Sant’Angelo, realtà che da molti anni occupano la cima della classifica della Top 30. Tra i primi cinque istituti, in termini assoluti da segnalare la crescita di Pompei che vede aumentare di 160mila unità i biglietti staccati nei soli scavi.

Il resto della classifica

In sesta posizione il Museo Egizio di Torino e in settima La Venaria Reale rispettivamente con circa 853mila e 837mila visitatori.



Il 2019 ha visto anche importanti risultati, come il boom della Galleria Nazionale delle Marche, che segna un +36,8% rispetto al 2018, salendo di sette posizioni. A seguire una crescita significativa dei musei napoletani, capeggiata dal Museo di Capodimonte, che aumenta del 34,2% i visitatori e con quasi 253.000 ingressi scala quattro posizioni in classifica e entra nella TOP 30. Bene in termini di crescita anche le Terme di Caracalla a Roma, il Castello di Miramare a Trieste e il Palazzo Ducale di Mantova.



I visitatori

Complessivamente, nei primi trenta musei e parchi archeologici statali sono no entrati nel 2019 quasi 30 milioni di visitatori – circa 700mila ingressi in più rispetto al 2018 con un incremento del 2,4% – che rappresentano più della metà dei visitatori dell’intero sistema museale statale.



“A qualche anno dalla riforma dei musei i risultati straordinari si vedono sempre di più grazie al lavoro dei direttori e di tutto il personale – afferma Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo -. Più incassi vogliono dire più risorse per tutela e ricerca, servizi museali. Andremo avanti sul percorso dell’innovazione”.



Non presenti nella Top 30, ma con positive prestazioni, i musei della Basilicata, grazie all’effetto Matera Capitale europea della cultura 2019, e, tra gli istituti gratuiti, il Pantheon, che supera quota 9 milioni di visitatori, con un aumento del 4% sul 2018.