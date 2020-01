Sardegna, quando le produzioni artigiane spingono il turismo

08:35

La seconda edizione del Sardinia Tourism Call2Action, ciclo di incontri promosso da Geasar, Aeroporto Olbia Costa Smeralda e Regione Sardegna volge al termine.

L'ultimo appuntamento dedicato al turismo sardo e alle sue diverse sfaccettature è per il weekend del 31 gennaio, 1 e 2 febbraio presso l'Aeroporto di Olbia.



'Artigianato e Turismo: sinergie e spazi d'incontro', è questo il tema che verrà affrontato nel corso della giornata di venerdì con interventi dedicati al settore dell'artigianato e ai suoi sviluppi futuri, alle dinamiche di questo settore in Sardegna e a come sia possibile promuovere il territorio dell'isola attraverso una sinergia appunto tra 'craft' e travel industry.



Durante l'edutour organizzato in collaborazione con Sardinia Mice Network, si visiterà il Museo Meoc ad Aggius, un importante museo etnografico, così come il paese di Mamoiada, dove sarà possibile incontrare il famoso realizzatore di maschere in legno Ruggero Mameli, in aggiunta ad altre esperienze volte a scoprire il tesoro manifatturiero della regione.



