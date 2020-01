Running tourism, un'occasione per l'incoming

13:40

Un potenziale totale di 43 milioni di persone, e, per l’Italia, un mercato stimabile tra i 3,7 e i 4,5 milioni di turisti l’anno. Sono le cifre del ‘running tourism’, la tipologia di vacanza che associa all’itinerario turistico la corsa. Il running può essere la finalità stessa del viaggio, nel caso delle maratone, oppure può semplicemente rappresentare un’occasione per rendere più attrattiva la vacanza.

A cercare di definire i contorni del fenomeno, si legge su Hotelmag, è stata la società di ricerca Risposte Turismo, che ha effettuato una stima dell’impatto in termini numerici di questi turisti utilizzando una serie di valori disponibili, raccolti sia in Paesi in cui la corsa è già molto popolare, sia quelli in cui questa tipologia di vacanza è ancora agli albori. Considerando il fatto che negli Stati Uniti circa il 20% degli interpellati è andato a correre almeno una volta nell’ultimo anno, e che il mercato americano è uno di quelli che più apprezza il nostro Paese, si può ben immaginare la ricaduta che questa tipologia di viaggi può avere sui nostri territori.



In Italia si organizzano oltre 3mila running event su un totale di circa 70mila nel mondo, e il 10% degli italiani ha dichiarato di praticare regolarmente la corsa.



Ma la particolarità che fa del running tourism un fenomeno a crescita esponenziale è il forte aumento di turisti che corrono per il solo piacere di farlo, senza voler partecipare necessariamente alle maratone.



Su un campione di 1.000 turisti internazionali sono il 4% coloro che scelgono di praticare sempre questo sport durante i viaggi, che siano leisure o business, mentre una quota oscillante tra il 28 e il 34 per cento dice di farlo talvolta.