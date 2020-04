Le città d’arte scrivono a Franceschini per il rilancio del settore

14:25

Incentivi per la ripresa del turismo, un fondo speciale per i Comuni e un piano di comunicazione per il rilancio del brand Italia. Queste alcune delle richieste che gli assessori al Turismo delle principali città d’arte italiane hanno inoltrato al ministro del Turismo, Dario Franceschini, per rilanciare il settore dopo la crisi covid-19.

Coinvolte nell’iniziativa, si legge su Repubblica.it, sono: Roma Capitale, Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Matera, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Torino e Venezia.



Il piano

L’obiettivo è quello di costituire un gruppo di lavoro con il Governo per rispondere alle esigenze dell'industria del turismo, colpita dall’emergenza Covid-19.



“Le imprese del settore – ha scritto in una nota riportata dal quotidiano l'assessore a Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, Carlo Cafarotti - hanno bisogno di sgravi fiscali, incentivi, comunicazione mirata, per resistere adesso e tornare operative a emergenza finita”.



Oltre a chiedere sgravi fiscali e ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore, le città invocano il sostegno di Enit nella redazione di un piano di comunicazione su ampia scala. "I comuni ritengono essenziale lavorare uniti a un piano di comunicazione unitario e organico dell'intero sistema Paese, che sicuramente si incentra sul ruolo primario di Enit”.