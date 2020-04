Gardaland, Vigevani: “Pronti alla riapertura. Questi i dettagli”

09:30

Gardaland attende con ansia il decollo della Fase 2 e la ripartenza di tutte le sue attività. Grazie agli ampi spazi a disposizione, combinati ad un numero controllato di accessi e alla selezione delle attrazioni e degli spettacoli disponibili, tutti all’aperto, il parco si prepara alla riapertura in sicurezza.

Il piano

“Dal punto di vista operativo - spiega il ceo Aldo Maria Vigevani - Gardaland ha preparato un programma ben articolato, modulato in funzione delle direttive e dei diversi scenari che contempli contemporaneamente la tutela della salute e le esigenze del divertimento. In particolare, stiamo lavorando ad un Protocollo di sicurezza per gestire tutti gli aspetti operativi.



Gli ingressi

Innanzitutto, gli ingressi. Gardaland effettuerà un attento controllo del numero giornaliero degli ingressi. Verrà anche incentivato l’acquisto online sul sito gardaland.it di biglietti di ingresso a data prestabilita. Anche gli abbonati e i possessori di altri biglietti speciali e promozionali saranno invitati a prenotare in anticipo la loro visita. E comunque vigerà il numero chiuso giornaliero.

All’entrata del Parco, verrà misurata la temperatura corporea a dipendenti e visitatori. Ospiti e dipendenti verranno forniti di dispositivi di protezione, mascherine o schermi a seconda delle necessità. Nelle diverse aree del Parco verranno installati distributori di igienizzante mani.



Le attrazioni

Le più popolari attrazioni estive all’aperto, sia acquatiche che all’asciutto, saranno fruibili con il supporto di misure di sicurezza per mantenere il distanziamento dei visitatori, sia durante l’attesa sia lungo il percorso. E in una prima fase le attrazioni, teatri e servizi indoor resteranno chiusi.

L’apertura di attrazioni, ristoranti e negozi sarà scaglionata, verrà aumentata la distanza tra i visitatori e gli spettacoli, compresi gli show live 44 Gatti Rock Show e Aqua Fantasia novità 2020, saranno tutti outdoor.



“Gardaland Resort è anche un fondamentale player nel motore del turismo e dell’occupazione sulla sponda veronese del lago di Garda in grado di coinvolgere - in una situazione di normalità - oltre 800 lavoratori stagionali e un indotto stimato di 350 strutture distribuite sul lago. Per questo ritengo che sia necessario per noi riuscire a garantire continuità. La riapertura significherebbe una svolta davvero positiva non solo sul piano sociale ma soprattutto a livello economico. Confidiamo di non perdere l’intera stagione e di ripartire in estate, coinvolgendo al 100% la nostra struttura organizzativa con i 230 dipendenti a tempo indeterminato e riassumendo stagionali per la gestione delle attrazioni, dei negozi, dei punti foto e per la ristorazione”.