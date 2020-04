Comitati tecnici con esperti sanitari e del turismo: l'idea di Trentino Marketing

09:06

Capire in che modo rilanciare il turismo riunendo allo stesso tavolo operatori del settore ed esperti sanitari: è l'idea messa in atto da Trentino Marketing per prepararsi alla Fase 2.

"Abbiamo creato 11 comitati tecnici dove esperti di entrambi i settori cercano di definire le regole per la riapertura - conferma Maurizio Rossini, ceo di Trentino Marketing -. Questo è il primo e fondamentale aspetto per creare le condizioni migliori alla fase 2".



Il passo successivo è individuare il target: il Trentino per il momento si focalizzerà sui turisti fidelizzati per lo più italiani "perché in estate ne abbiamo molti che vengono qui nella seconda casa o in case vacanza: pensiamo a un'apertura sul mondo di lingua tedesca magari da luglio". O. D.