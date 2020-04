La Sicilia compra notti in hotel da regalare ai turisti

12:19

Un’iniziativa per rilanciare il turismo attivata direttamente dalla Regione. È questa la strategia della Sicilia presentata dall’assessore al Turismo Manlio Messina,(nella foto) che vuole mettere in campo un fondo da 75 milioni di euro per acquistare servizi dai principali settori della filiera turistica.

Servizi che verranno poi regalati ai viaggiatori come “premio” per aver scelto l’isola.



In sostanza, la Regione acquisterà pernottamenti in albergo da offrire poi ai visitatori: per ogni soggiorno di tre notti prenotate in una struttura dell’isola, una viene regalata. E la convenienza aumenta se il soggiorno si prolunga, dal momento che, su sei notti di vacanza, la Regione ne pagherà due.



Gli incentivi, poi, riguarderanno anche altri settori del turismo, come i musei e le principali attrazioni dell’isola. L’amministrazione locale acquisterà i biglietti, che verranno poi regalati ai viaggiatori.



L’immissione sul mercato dei pacchetti omaggio avrà luogo non prima di luglio/agosto, qualora si decida di incentivare il turismo estivo. C’è anche la possibilità che i pacchetti vengano lanciati ad ottobre, per favorire la destagionalizzazione.