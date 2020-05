Albarella riapre il campo da golf, primo green anti-Covid del Veneto

08:30

È sull’isola di Albarella il primo campo da golf certificato anti-Covid del Veneto. Il green, che fa parte dei club di PlayGolf54, ha riaperto martedì 5 maggio, data prevista dall'ultima ordinanza regionale per tutti i golf club, seguendo rigidamente le normative sanitarie anti-Covid emanate dal Ministero della Salute.

“Vogliamo essere estremamente attenti e garantire ai nostri golfisti la massima sicurezza - spiega il presidente di PlayGolf54 Paolo Casati -. Proprio per questo tutti i dettagli sono stati accuratamente studiati con i nostri consulenti della sicurezza, che hanno preso in considerazione anche il protocollo della Federazione e tutti gli aspetti gestionali. Ovviamente in questo periodo saranno svolte esclusivamente attività di carattere ludico sportivo e non agonistico, evitando qualsiasi tipo di assembramento e di contatto sociale”.



A tu per tu con la natura

Il golf, inoltre, è uno sport che permette un grande distanziamento fisico tra i partecipanti, che giocano immersi nella natura, e ognuno utilizza la propria attrezzatura.

È comunque obbligatorio prenotare il tee time per telefono, online o via email, con turni che si succederanno ogni 10-12 minuti e per accedere bisognerà indossare mascherina e guanti, oltre ad avere con sé un gel disinfettante mani e l’autocertificazione compilata.



In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, sintomi di patologie respiratorie o se sottoposti alle misure di quarantena, non si potrà accedere alle strutture. L’attrezzatura e i cart saranno inoltre costantemente igienizzati e consegnati solo all’esterno, per un utilizzo esclusivamente individuale.



Prima lezione gratuita

“Per i neofiti - aggiunge Casati - la prima lezione di golf prenotata sarà gratuita e i nostri maestri della Montecchia Golf Academy sono a disposizione per assisterli. Per ora non saranno accessibili gli spogliatoi. L’apertura di bar, ristoranti e i pro-shop, seguiranno rigorosamente le disposizioni previste. Ripartiamo con cautela, ma ricominciamo a giocare a golf”.