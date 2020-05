Costa Smeralda: nasce Visit Arzachena Convention & Visitors Bureau

12:31

Aggregare l’offerta turistica del Nord Sardegna e promuovere in Italia e all’estero località di rilievo internazionale, che si caratterizzano per accoglienza e servizi di eccellenza, quali Porto Cervo e la Costa Smeralda. Sono gli obiettivi di Visit Arzachena Convention & Visitors Bureau, la nuova organizzazione che ha come mission attrarre nella destinazione organizzatori di eventi congressuali, aziendali e di incentivazione.

L’ambizione della nuova realtà, si legge su Hotelmag, è quella di porsi come migliore interlocutore possibile per conoscere le diverse opportunità offerte dalla destinazione Arzachena e dalla Costa Smeralda. Un obiettivo raggiungibile grazie alle partnership con centri congressi, alberghi, marine, a cui si aggiunge un supporto operativo e logistico distribuito in maniera capillare sul territorio. “A causa dell’avvento del Covid-19 e delle forti ripercussioni che si stanno avendo a livello turistico in Italia e nel resto del mondo – afferma Paolo Codina, fondatore e amministratore di Visit Arzachena Cvb – abbiamo purtroppo dovuto rivedere i nostri programmi per quest’anno. Ora è importante uscire dalla situazione di emergenza e attendere che vengano definite le norme per garantire la sicurezza di operatori e turisti. Successivamente sarà fondamentale riorganizzare velocemente l’offerta turistica presente sul territorio e lavorare senza sosta per farci trovare pronti e sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno”.



“Tutti i nostri operatori – aggiunge Cristina Usai, assessora al Turismo del Comune di Arzachena – sono pronti a rimboccarsi le maniche per riprendere l’attività e l’amministrazione si è messa a disposizione per portare avanti iniziative destinate a far riprendere la nostra economia”.