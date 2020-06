Torna il B&B Day: una notte gratis a chi ne prenota un’altra

17:27

Una notte in omaggio a chi ne prenota un'altra: è la formula scelta dal B&B Day, edizione post Covid-19.

La 14esima dell'evento, che in origine era in programma a marzo, è infatti stata posticipata a sabato 27 giugno: per l'occasione, le strutture affiliate al portale Bedandbreakfast.it offriranno il soggiorno di sabato agli ospiti che avranno prenotato a pagamento anche il giorno precedente o quello successivo.



A disposizione di chi vorrà partire ci sono baite di montagna, ville nobiliari, casali di campagna e dimore storiche, nei borghi così come nelle città d'arte: una volta scelto il bed and breakfast, il costo della notte del 27 giugno sarà decurtato in automatico al momento della prenotazione. O. D.