Marche, 22 milioni di euro per la promozione del brand

Obiettivi elaborati a inizio anno, poi rimodulati nel corso dell’emergenza sanitaria e che disporranno di 22 milioni e 270mila euro di dotazione finanziaria per la loro realizzazione. La Regione Marche ha varato il programma di promozione turistica 2020, con l’obiettivo, si legge su HotelMag, di rafforzare e riposizionare il brand Marche verso l’Italia e verso l’estero, anche alla luce dei positivi risultati conseguiti negli ultimi tre anni in termini di incremento delle presenze turistiche.

“Abbiamo individuato un complesso di attività di comunicazione e promozione, puntando agli elementi di differenziazione della nostra offerta – ha spiegato l’assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Moreno Pieroni -, rendendoli punti di forza per una maggiore attrattività. In questo strumento di programmazione abbiamo voluto ribadire, da una parte, la valenza di alcune qualità consolidate e, dall’altra, l’adattamento al momento attuale, ridisegnando una strategia che parte dall’analisi della domanda turistica e che vuole valorizzare una forte propensione all’accoglienza e alla sicurezza dei luoghi, puntare alla prossimità a mete italiane importanti, all’arte e alla cultura, al paesaggio multiforme, all’enogastronomia”.



Gli obiettivi

Il Piano promozionale turistico 2020, in considerazione dell’emergenza Covid-19, tiene conto di una exit strategy che ha reso necessario ulteriori forme di intervento rispetto alle azioni già previste, tra cui assicurare liquidità per le imprese del turismo, anche mediante le misure regionali di Confidi Marche; supportare gli operatori turistici per l’adeguamento delle strutture ricettive, balneari e della ristorazione alle nuove normative della sicurezza sanitaria; incentivare il flusso dei turisti che provengono da fuori regione, anche con rimborso di una quota delle spese di viaggio; sostenere gli operatori dell’incoming Marche per investire in attività di accoglienza di tipo esperienziale a favore di turisti che soggiorneranno nel territorio regionale; predisporre un nuovo Piano di promozione turistica mirato al target Italia, con particolare riguardo alle regioni considerate strategiche e al turismo interno.



La Regione proseguirà anche le politiche che favoriscano un turismo sostenibile di qualità, rispettoso delle eccellenze e delle peculiarità che caratterizzano i borghi, le spiagge, i parchi. Riconfermata anche la strategia dello sviluppo dei collegamenti aerei e dell’aeroporto.