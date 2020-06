08:02

Arriva da Fiavet Campania-Basilicata un segnale di speranza a ridosso di un'estate che tutto sembra fuorché certa. Le adv della regione, dicono i vertici dell'associazione, stanno registrando una ripresa delle richieste di consigli e soprattutto delle prenotazioni di soggiorni in Italia.

Pubblicità

Cilento, costiera amalfitana e penisola sorrentina le località più richieste ma fa ben sperare anche il trend relativo a isole e litorale domitio, dove la disponibilità di sistemazioni turistiche per la metà di agosto inizia a scarseggiare.



"Il quadro complessivo - spiega Ettore Cucari, presidente Fiavet Campania-Basilicata - ci induce a un cauto ottimismo. Anche per questo abbiamo sollecitato la Regione a puntare con decisione sulla promozione del brand Campania Sicura".



La riapertura dei confini nazionali in Europa apre un ulteriore spiraglio: "L'emergenza-Covid ha restituito alle adv il ruolo di punto di riferimento per i clienti. Ora che le restrizioni stanno progressivamente cadendo, aspettiamo i clienti per programmare le loro vacanze". O. D.