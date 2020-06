In Salento arriva l'assistente personale di viaggio via Whatsapp

di Oriana Davini

13:16

Si chiama Nina l'assistente virtuale che dal 13 giugno sarà operativa sulle spiagge del Salento fornendo consigli e assistenza personale ai turisti via Whatsapp.

L'idea è dello stabilimento balneare Le Cinque Vele di Pescoluse, in provincia di Lecce, che mette a disposizione gratuitamente il servizio per far scoprire il territorio ai visitatori e creare un network tra realtà locali per spingere la stagione estiva.



"Nina non è un bot - spiega il titolare Alessandro Stivala -: alle spalle c'è un team di persone con diverse professionalità nate e cresciute in Salento, che conoscono profondamente il meglio che la zona può regalare in termini di esperienze".



Dal ristorante ai siti culturali, dai percorsi guidati ai locali notturni e, se necessario, anche le prenotazioni: basta scrivere al numero 348 3834999 per avere una risposta.