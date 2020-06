Umbria, Sicilia, Sardegna e Puglia: le mete più ricercate per tornare a viaggiare

11:37

Stando almeno alle intenzioni, in giro per il mondo c'è ancora voglia di viaggiare. Lo dice una ricerca di Marketing 01, tra le principali società di web marketing in ambito turistico, che ha analizzato gli interessi online degli utenti a livello mondiale.

“Nell'ultimo mese, il 65% delle ricerche riguardava destinazioni turistiche, luoghi da visitare e strutture ricettive. Mentre in precedenza era tutto e-commerce e food delivery” afferma il fondatore Paolo Bomparola.



Umbria, Sicilia, Sardegna e Puglia sono al top delle ricerche come destinazioni italiane. La società specifica anche che l'85% del traffico Internet turistico viene intercettato grazie a specifiche campagne marketing condotte da Regioni, enti del turismo o strutture. A. L.