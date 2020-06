‘Piemontescape’, la Regione riparte dal turismo ‘en plein air’

13:27

‘Piemontescape’ è la nuova piattaforma web dedicata alle attività all’aria aperta durante la stagione estiva, con informazioni su bike e escursionismo, percorsi e servizi turistici collegati, per scoprire la regione a ritmo lento.

Come riporta HotelMag, per rendere più visibile Piemontescape, in linea con le aspettative di operatori, Camere di commercio e Atl, è stata definita una campagna di comunicazione mirata che, da fine giugno e per tutto il periodo estivo, sarà diffusa su un mix di canali on e off line, e che intende stimolare l’arrivo in Piemonte di appassionati di turismo attivo sia dall’Italia, sia dall’Europa, promuovendo, oltre alle attività e sport all’aria aperta, anche gli itinerari storico-artistici, i percorsi enogastronomici, i cammini storico-spirituali, i piccoli borghi e paesaggi meno noti.



Turismo attivo per ripartire

“Nella nostra proposta turistica gioca un ruolo importante la possibilità di vivere esperienze trasformative, di esplorare a piedi o in bicicletta percorsi poco battuti, in contesti che garantiscono la distanza fisica, con un approccio di turismo sostenibile e slow che è sempre più richiesto in Italia e all’estero – spiega Luisa Piazza, direttore generale di VisitPiemonte, la società in-house di Regione e Unioncamere Piemonte per la valorizzazione del territorio -. Anche se non è ancora completata la raccolta, altre esperienze all’aria aperta sono ugualmente disponibili e saranno progressivamente inserite su questo portale”.



Il turismo attivo rappresenta una leva importante per la ripartenza della regione. “La varietà di esperienze in luoghi di prossimità permetterà vacanze slow nella natura sottolinea Vittoria Poggio, assessora alla Cultura, al Turismo e al Commercio della Regione Piemonte -. I visitatori saranno attratti dai nostri territori, dalle colline del Monferrato e delle Langhe sino ai suggestivi paesaggi dei laghi e delle montagne”.



La piattaforma è stata creata congiuntamente da VisitPiemonte, Regione, Unioncamere Piemonte e Atl riunite nella cabina di regia della Outdoor Commission.