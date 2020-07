Roma, ora Airbnb riscuote la tassa di soggiorno

09:15

Firmata ieri in Campidoglio la convenzione con cui Airbnb si impegna a riscuotere la tassa di soggiorno a Roma. L’accordo, valido già dal primo luglio, prevede che la piattaforma home sharing provveda alla raccolta dell’imposta al momento delle prenotazioni e al suo successivo versamento nelle casse capitoline.

“Un accordo fondamentale per la parità di condizioni fra gli operatori, ma anche per legalità, sicurezza e lotta all’abusivismo - ha scritto la sindaca Virginia Raggi sul suo profilo Facebook -. Il portale infatti ci trasmetterà periodicamente i dati delle prenotazioni ricevute e dei pernottamenti effettivi, contribuendo a tracciare i flussi dei visitatori in città. Per il futuro, quindi, avremo maggiori introiti da reinvestire in favore di cittadini e turisti: sono risorse utili a garantire i servizi, le manutenzioni, la sicurezza.”