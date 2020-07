Una sede sul Lago Maggiore per Italy Sotheby’s International Realty

16:21

Italy Sotheby’s International Realty approda sul Lago Maggiore. La società specializzata in itermediazione immobiliare di lusso ha aperto una nuova sede ad Arona, portando così a 9 i suoi uffici nella Penisola.

L’operazione è figlia di un incremento della domanda nell’aerea, dove attualmente il brand conta in portfolio 51 proprietà, 47 in vendita e 4 in affitto.



Il nuovo ufficio si trova nel cuore del centro pedonale di Arona, in via Bottelli 8, con un ampio affaccio su strada tra le vie principali del piccolo borgo.



Il team è composto da 5 broker guidati dalla head of sales Isabella Masserini.