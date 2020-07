Mibact: “Al lavoro per rilanciare un’economia del turismo e della cultura diffusa”

13:27

“Dobbiamo costruire un modello di sviluppo economico e sociale più equilibrato, diffuso, allargato alle aree interne del nostro Paese”. Lo ha affermato la sottosegretaria al Mibact, Anna Laura Orrico, intervenendo, riporta HotelMag, alla premiazione di ‘Obiettivo Terra 2020’, concorso nazionale di fotografia geografico-ambientale. “Un concorso particolarmente significativo – ha aggiunto – per una sfida che non possiamo più rimandare, quella di coltivare la bellezza dei nostri territori. In questo modo abbiamo l’opportunità di rilanciare l’amore e la responsabilità di ogni cittadino verso il proprio territorio. Come Mibact stiamo lavorando per rilanciare un’economia del turismo e della cultura diffusa, attraverso la creazione un circuito virtuoso in grado di connettere le grandi città d’arte e i piccoli centri storici. Per questo stiamo lavorando a un festival che rilanci il tema dei borghi, affinché non siano visti solo come mete turistiche ma come spazi di rigenerazione, come luoghi in cui costruire attraverso la cultura e le buone pratiche modelli di sviluppo sociale ed economico equilibrati, attenti alle comunità locali ma anche a quelle temporanee che si creano di volta in volta grazie a viaggiatori e turisti”.

Attraverso una mappatura delle buone pratiche di rigenerazione già attive in alcune realtà, l’obiettivo sarà di definire delle politiche e delle linee direttrici “in grado di aiutare gli amministratori centrali e locali – ha concluso Orrico – a raccordarsi per costruire un sistema integrato di turismo responsabile, legato alla cultura, alle riscoperta delle tradizioni, al rilancio del senso di comunità”.