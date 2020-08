La Liguria tra buon vino e hotel: parte ‘Adotta una cantina’

12:24

Ha preso il via il progetto “Adotta una cantina”, nato dalla collaborazione tra Enoteca Regionale della Liguria, assessorato al Turismo, albergatori e produttori vitivinicoli, con l’obiettivo di far vivere al turista un viaggio esperienziale e immersivo tra vigneti e cantine e in cui l’ospitalità e l’accoglienza delle strutture ricettive sono punto di partenza.

Come si legge su HotelMag, l’ospite, sin dall’aperitivo di benvenuto, può apprendere i segreti della vinificazione, visitare cantine, partecipare a degustazioni guidate, conoscere il vignaiolo e la sua azienda. Sono circa 30 gli alberghi e 50 le aziende vitivinicole che hanno aderito a “Adotta una cantina”.



“Si tratta di un’iniziativa che mette in evidenza un aspetto non sempre conosciuto della nostra regione – ha affermato l’assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino -. Gli alberghi avranno la possibilità di promuoversi e di promuovere al tempo stesso il vino della Liguria: la valenza di questa collaborazione è pertanto duplice”.



Secondo Marco Rezzano, presidente dell’Enoteca Regionale, “turismo e agricoltura devono viaggiare a braccetto nell’ottica di promuovere e valorizzare sempre di più il nostro territorio, e riteniamo che una collaborazione tra strutture ricettive e aziende vitivinicole sia strategica per poter offrire ai nostri ospiti nuove opportunità esperienziali”.