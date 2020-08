09:40

Riqualificazione delle strutture ricettive e formazione del personale. Sono queste le due priorità che guideranno l’azione autunnale del Governo secondo Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria ai Beni culturali.

“Il decreto agosto - dice sulle colonne di Repubblica - in qualche modo interviene su una serie di questioni che ci hanno posto gli operatori. Ci sono contributi a fondo perduto per gli operatori turistici delle città d’arte, albergatori, ristoratori, ma anche tassisti e trasporto privato. È solo un primo contributo, ma dovremo intervenire ancora".



La scuola di alta hôtellerie

Tra le idee della Bonaccorsi l’utilizzo dei fondi europei per la riqualificazione delle strutture ricettive e la creazione di una scuola di alta hôtellerie: “Noi non l’abbiamo - ricorda -. Chi vuole formarsi in questo settore deve andare a farlo all’estero”.



E sul fronte degli incentivi al comparto, ribadisce che il Governo insisterà anche a settembre con il bonus vacanze, gli aiuti e una campagna di comunicazione mirata: “Speriamo di far ripartire ancora una volta il turismo domestico - sostiene - . È chiaro che c’è la ripresa delle attività e delle scuole, ma scommettiamo sui weekend lunghi. Lavoreremo ad un piano organico per il Paese di innovazione e turismo, riqualificazione strutturale e riposizionamento della nostra offerta. Dobbiamo puntare sulla qualità”.