L'effetto Covid sulla spesa dei turisti, ecco i dati Bankitalia

12:05

Arrivano i dati Bankitalia a testimoniare ancora una volta l’effetto disastroso del Covid-19 sull’andamento della spesa dei turisti stranieri nel nostro Paese.

Il rapporto sul turismo internazionale della Banca d’Italia ha infatti appena diffuso i numeri relativi al mese di maggio, che non lasciano spazio a interpretazioni. Nel mese, come riporta ilsole24ore.com, la bilancia dei pagamenti turistica ha registrato un avanzo di soli 87 milioni di euro, a fronte di un saldo positivo di 2,1 miliardi nello stesso mese dell’anno precedente.



Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia (482 milioni di euro) sono crollate di 87,9 punti percentuali, mentre quelle dei viaggiatori italiani all’estero (395 milioni) sono scese del 79,4 per cento. Nel periodo che va da marzo a maggio, poi, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia si è contratta dell’87,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e quella dei viaggiatori italiani all’estero è calata del 79%.