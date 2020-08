Get Care: nasce il progetto per certificare le misure Covid in hotel

09:50

È stato presentato a Savona Get Care, il progetto nato per certificare le strutture in relazione alle misure anti-Covid. Il piano è nato dalla collaborazione di Asl2, Unione provinciale albergatori, ufficio d’Igiene e operatori economici. Come riporta ansa.it, si tratta di un totale di 19 questionari che, una volta validati, potranno ‘certificare’ la struttura.

Sono sostanzialmente schemi di autovalutazione che saranno elaborati dai titolari di ristoranti, hotel ed esercizi, che dovranno valutare le misure di contenimento e distanziamento.