Bari, primo Ferragosto da tutto esaurito

Non era mai successo. Bari, per la prima volta, ha registrato il tutto esaurito per il weekend di Ferragosto. Come afferma lagazzettadelmezzogiorno.it, nei giorni precedenti era impossibile trovare un posto disponibile nella città.

I dati, afferma il portale del quotidiano, risollevano in parte le aspettative di chi considerava l’estate ormai persa. I dati sui contagi che vengono diffusi, tuttavia, sta mettendo a rischio settembre, per il quale iniziano ad arrivare le prime disdette da Grecia e Spagna.