Mibact-Invitalia: al via il bando per il rilancio del turismo sostenibile

La ripresa passa anche dallo sviluppo del turismo sostenibile. Per questo Mibact e Invitalia hanno lanciato un bando che mette a disposizione 180mila euro per premiare sei progetti creativi e inediti da realizzare entro novembre 2020 relativi proprio al turismo di prossimità, al turismo nei borghi e al turismo lento. Il contest di content marketing ‘Viaggio in Italia. Nuovi modi di raccontare il turismo’ ha preso il via ieri per chiudersi il 2 ottobre 2020.



La proposta creativa dovrà essere innovativa in termini di codici e format e non deve avere particolari connotazioni geografiche o stagionali. I lavori dovranno raccontare, attraverso un tono moderno e originale, le infinite possibilità offerte dal territorio italiano, nella sua interezza per i viaggiatori che intendono scoprire il Paese. Il contest stesso sarà online sulla piattaforma Zooppa da cui sarà possibile consultare il regolamento, scaricare i materiali e inviare la proposta.

A ciascuno degli autori dei concept selezionati dal Mibact come vincitori sarà affidato un budget di produzione di 30mila euro per la realizzazione dei prodotti finiti, da realizzarsi fra ottobre e novembre 2020.



“L’idea alla base di questo progetto è quello di investire su nuove idee e linguaggi per comunicare la bellezza del nostro patrimonio turistico - dichiara Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al turismo del Mibact -. Insieme alla preziosa collaborazione di Invitalia, mettiamo in campo un bando per raccogliere dal mercato, dalle aziende, dai giovani startupper inventiva e tanta creatività per raccontare il mondo dei borghi, il turismo lento - quello fatto a piedi o in bici - quello più prossimo alle nostre case. Qualcosa che potrebbe essere considerato antico ma che ha in sé tutta la forza della modernità e lo sguardo verso il futuro”.

L’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, evidenzia come “Il settore del turismo, nevralgico per il nostro Paese, si trova ad affrontare notevoli criticità a causa dell’emergenza sanitaria. Con Viaggio in Italia investiamo sulla creatività e sulla capacità di raccontare con originalità forme innovative di turismo, che affianchino alla valorizzazione dei territori la sostenibilità ambientale e consentano una rapida ripartenza anche a questo comparto”.