Solinas, Sardegna: “Difendiamo l’immagine dell’Isola”

“È giusto tornare alla verità dei fatti e difendere la Sardegna dalle falsità che sono state pubblicate, e che hanno indicato la nostra Isola come focolaio nazionale del virus”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas, intervenendo nel corso del dibattito sulla mozione presentata dalla maggioranza, che impegna la Giunta a intraprendere provvedimenti, comprese le vie giudiziarie, per tutelare l’immagine della Sardegna.

“La Sardegna si è difesa dalla pandemia con sacrificio di tutti i cittadini, e tra questi gli operatori del settore turistico, che in tanti anni di lavoro hanno contribuito a costruire un’invidiabile immagine della Sardegna nel mondo – ha aggiunto il governatore, come riporta Hotelmag -. Proprio nel momento in cui le nostre aziende turistiche iniziavano a vedere la fine del tunnel con numeri confortanti pur in presenza di una forte crisi hanno dovuto subire il danno di una campagna mediatica. Questo non è accettabile. Nessuna volontà, da parte nostra, di limitare il diritto di cronaca, ma non posso non osservare che, davanti a tante testate giornalistiche che raccontano la verità, altre hanno rappresentato falsamente la realtà”.



Nessuna accusa diretta in particolare, ma, ha concluso Solinas, “intendiamo difenderci dalle falsità e da una pandemia economica che potrebbe colpirebbe la Sardegna in modo molto grave”.