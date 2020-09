Bike Tourism, le scadenze della call del Mibact con Invitalia

13:27

C’è tempo sino al 7 ottobre per rispondere a ‘Bike Touring’, la nuova call del Mibact con Invitalia per la promozione delle soluzioni più innovative di cicloturismo, per la quale FactorYmpresa Turismo mette in palio 300mila euro in servizi di accompagnamento e contributi economici, da destinare ai dieci migliori progetti presentati.

Pubblicità

Una giuria individuata, si legge su Hotelmag, selezionerà 20 proposte che parteciperanno all’Accelerathon, ad Asti, il 22 e il 23 ottobre 2020, in contemporanea con l’arrivo della 19esima tappa del Giro d’Italia. Durante una full immersion di 36 ore, grazie al supporto di mentor e tutor, le startup potranno ‘accelerare’ la propria idea di business e preparare un ‘pitch’ da presentare alla giuria.



I progetti potranno riguardare servizi e infrastrutture per riconvertire le destinazioni in chiave bike friendly, prodotti e attrezzature che aiutino il ciclista a viaggiare o a pianificare il viaggio, progetti di applicazioni e servizi integrati per potenziare la filiera turistica e attrarre diversi target di cicloturisti, nazionali e internazionali, ma anche attività di promozione e comunicazione delle destinazioni e delle proposte.