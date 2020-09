12:51

La Cancelliera Angela Merkel premia la Penisola: nel corso della conferenza stampa nella quale ha annunciato nuove misure per contenere il contagio in aumento in Germania, ha anche raccomandato prudenza nei viaggi ai tedeschi, ma ha consigliato l'Italia.

Nei prossimi giorni infatti le scuole in Germania chiuderanno per la pausa autunnale, e sono molti i tedeschi che utilizzeranno questo periodo per concedersi un break. Merkel ha sconsigliato di affrontare viaggi all’estero in zone a rischio per il coronavirus, ma ha aperto le porte verso il Belpaese.



“Si può viaggiare in Germania e si può andare in zone non a rischio in Europa - ha detto Merkel -. In Italia, ad esempio, si agisce con grandissima cautela”.



L’obiettivo del Paese è quello di controllare il contagio con chiusure localizzate e per questo la Germania ha stabilito nuove misure di contenimento, in particolare per evitare gli assembramenti.