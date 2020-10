Sicilia, 75 milioni per le imprese del turismo: via al bando

10:12

Partirà a giorni la corsa dei player di settore siciliani per accaparrarsi i contributi a fondo perduto messi in campo per il rilancio del turismo in Sicilia. I bandi saranno pubblicati la prossima settimana e chi vorrà concorrere dovrà farlo accedendo dal portale www.visitsicily.info.

Qui verranno caricati tutti i servizi acquistati dall’assessorato con i 75 milioni messi a disposizione e che le agenzie dovranno assemblare per farne dei pacchetti turistici da offrire ai turisti a prezzi più che vantaggiosi, grazie al fatto che - come spiega sicilianews24.it - almeno un terzo sarà pagato dalla Regione.



Il bando prevede l’acquisizione, da parte degli albergatori, di 635mila pernottamenti e da parte di guide turistiche, diving center e altri operatori di 157mila escursioni e 33mila servizi di guida turistica. Sono inserite anche le compagnie aree che potranno acquistare biglietti, ma solo quelle che volano su Palermo, Catania e Trapani.