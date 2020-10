17:03

Il lockdown ha cancellato il lavoro di un anno, ma il t.o. marchigiano Riviera Incoming è pronto a rialzarsi. "Abbiamo tentato di individuare i nostri 'non clienti' e iniziato a preparare prodotti da vendere alle adv italiane al momento della riapertura" racconta Ombretta Pepe, la responsabile del tour operator.

Riviera Incoming ha sviluppato una serie di proposte per gli individuali. "Noi operiamo nelle Marche - spiega Pepe - e a fine settembre abbiamo messo in piedi un educational con 20 adv, un'esperienza che ci ha fornito diversi spunti per quanto riguarda il futuro".



I programmi guardano allo svago e all'enogastronomia: "Abbiamo sviluppato una serie di itinerari personalizzati anche in vista del Natale", con attività che completeranno il soggiorno dei gruppi sopperendo alla mancanza dei mercatini di Natale.



"Auspichiamo l'arrivo del vaccino - aggiunge Pepe -, ma scommettiamo ancora sul mercato nostrano curando con meticolosità il prodotto e arricchendo il tutto, anche a costo di limare la nostra marginalità". G. G.