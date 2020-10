Buy Tuscany porta gli operatori nelle Terre di Pisa

12:38

Toscana Promozione Turistica guarda al futuro pianificando la promozione delle eccellenze dei propri territori. È così che, in occasione del Buy Tuscany 2020, è riuscita a organizzare, per un gruppo di operatori internazionali, il tour delle ‘Terre di Pisa’, un itinerario a tema enogastronomico.

Nonostante il blocco dei voli, che non ha consentito ad alcuni ospiti stranieri di partecipare, sono riusciti ad arrivare in Toscana sette operatori professionali provenienti da, riporta HotelMag, Olanda, Germania, Polonia, Francia, Svezia e Brasile.



L’itinerario

Dopo la partenza da Firenze la prima tappa del gruppo è stata San Miniato, dove i partecipanti hanno preso parte a una caccia al tartufo; nel pomeriggio la visita a Vicopisano per la degustazione dell’olio prodotto nel frantoio e, infine, il pernottamento a Pisa.



Il secondo giorno il gruppo ha scoperto Lajatico, dove ha avuto modo di ammirare lo scenografico ‘Teatro del Silenzio’, per poi giungere a Terricciola, la capitale del vino delle ‘Terre di Pisa’. Dopo la visita e la degustazione di vini in cantina, il gruppo si è spostato a Peccioli e quindi nel borgo di Colleoli, giungendo fino al Tempio di Minerva Medica a Montefoscoli. La serata si è conclusa con una cooking class sulla preparazione della pasta e dei funghi. Il terzo giorno, infine, è stato dedicato alla scoperta di Pisa, del suo centro storico e dei lungarni; tra le tappe il Palazzo Blu, dove a breve si aprirà una mostra dedicata a Giorgio De Chirico, e il Museo delle Antiche Navi di Pisa, di recente inaugurazione.



La tre giorni è stata organizzata da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con la Camera di Commercio di Pisa e il Comune di Pisa, quest’ultimo capofila dell’ambito turistico.