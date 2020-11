Emergenza sanitaria, in arrivo nuove restrizioni regionali

11:20

Campania, Liguria, Abruzzo, Veneto e Umbria potrebbero passare a breve da zona gialla ad arancione. È infatti attesa per oggi la nuova riunione della cabina di regia per l’emergenza coronavirus che potrebbe valutare nuove restrizioni per le regioni più a rischio, sia sul fronte dei contagi, sia per la capacità del sistema sanitario locale di far fronte a un eventuale aumento dei casi positivi.

Intanto però, coma spiega agenzianova.com, l'Alto Adige ha deciso di autoproclamarsi ‘zona rossa’ dopo aver registrato, nelle ultime ore, 781 casi su quasi tremila test, con un tasso di positività al 26%. La provincia autonoma di Bolzano si aggiunge, dunque, alle altre zone rosse, ossia Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria.



Speranza: "Mi assumo la mia responsabilità"

"Mi assumo la mia responsabilità - ha spiegato in televisione il ministro della Salute Roberto Speranza -: se serve una misura per salvare le persone e aiutare i nostri medici è giusto farla".



Quanto ai parametri per cui sono state prese le varie misure restrittive a livello regionale, questi, ha dichiarato il ministro, "sono oggettivi e condivisi da settimane da tutte le Regioni italiane. Non c’è nessuna trattativa, né alcuna decisione di natura politica".