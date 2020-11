Vacanze neve: il t.o. inglese Interski cancella le prenotazioni in Valle d'Aosta

13:53

Niente vacanze sulla neve in Valle d'Aosta: è la decisione comunicata agli albergatori dal t.o. britannico Interski.

Pesa la situazione globale, con le restrizioni di viaggio imposte dai singoli governi che, pur senza la chiusura delle frontiere, rende difficile organizzare vacanze all'estero. E soprattutto, riporta Aosta Oggi, pesa "l'imposizione della quarantena all'ingresso sia in Italia che in Francia e al ritorno nel Regno Unito", ha scritto l'operatore in una nota.



A questi fattori si aggiunge anche il clima di incertezza circa l'evoluzione dell'epidemia e l'eventuale chiusura dei comprensori sciistici. "Le restrizioni governative in vigore - scrive la nota del t.o. - significano che sfortunatamente questa stagione invernale non può andare avanti e siamo costretti a cancellare tutte le prenotazioni poiché non possiamo garantire la sicurezza del nostro personale e dei clienti, né possiamo fornire il livello di servizio per soddisfare le aspettative dei nostri clienti". O. D.