Friuli Venezia Giulia sul web, le iniziative per l'Europa

Continuano le iniziative del Friuli Venezia Giulia per mantenere viva l’attenzione sulle attrattive della regione non solo in Italia, ma anche tra i player esteri. Questa volta, dopo un primo appuntamento dedicato alla presentazione generale del territorio, è stata Trieste la protagonista del webinar che PromoTurismoFvg ha dedicato alle agenzie di viaggi tedesche, seconda puntata di un ciclo di cinque appuntamenti che si protrarranno sino a fine marzo.

Un’occasione, si legge su Hotelmag, per dialogare direttamente con le adv del mercato tedesco, che negli ultimi mesi si è dimostrato particolarmente ricettivo, esprimendo apprezzamento e interesse per il Friuli Venezia Giulia, considerata dagli stessi turisti e dai tour operator che vi hanno fatto visita nel corso dei mesi estivi una meta sicura, autentica, ancora da scoprire e ricca di offerta sia per gli appassionati del mare che della montagna, senza dimenticare cultura ed enogastronomia.



All’incontro su Trieste faranno seguito le puntate di gennaio, febbraio e marzo su enogastronomia, siti Unesco e sull’itinerario ‘In biciletta fino al mare Adriatico’.



Ma la strategia promozionale della regione non si ferma ai webinar, il primo dei quali ha visto al partecipazione di una settantina di agenzie. Anche TTG Travel Experience di Rimini, a cui il Friuli Venezia Giulia ha preso parte, è servita ad allacciare decine di nuovi contatti, tra agenzie e piccoli organizzatori di viaggi che si sono riconvertiti al mercato Italia.



Nel frattempo proseguono i workshop online nel resto dell’Europa, con la partecipazione degli operatori regionali dell’offerta. Dieci gli appuntamenti, a cui hanno partecipato decine di operatori del Friuli Venezia Giulia e altrettanti esteri, ai quali sono stati anche inviati dei kit di degustazione con le specialità enogastronomiche regionali. Cinque sono stati dedicati all’Italia – Veneto e Trentino Alto Adige; regioni del Sud e Isole; Emilia Romagna, San Marino, Lazio; Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo; Lombardia, Piemonte e Liguria – e altrettanti all’estero, in Austria, Germania, Europa dell’Est e Paesi scandinavi.