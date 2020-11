Roma: una City Data Platform per valorizzare il patrimonio

13:29

Con l’obiettivo di rendere la Capitale una città più smart e valorizzarne il patrimonio informativo che custodisce, è stata sviluppata la Roma Data Platform, ideata per integrare in un unico sistema informazioni provenienti da diverse fonti.

Il progetto, realizzato da Roma Capitale con Tim e con il supporto di Pwc Public Sector, in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, come riporta Hotelmag rappresenta lo strumento principale per raccogliere, analizzare e interpretare big data interoperabili.



Un ‘cruscotto di controllo’ in cui confluiscono informazioni eterogenee: dal controllo del flusso turistico al numero delle persone presenti in città, alla consistenza delle attività economiche, dai passaggi dei mezzi pubblici sino alle previsioni meteo e alla situazione dei parcheggi in tempo reale, elaborati in forma di Key Performance Indicator.



Al momento sono stati analizzati ambiti tematici quali turismo, imprese, occupazione, posizionamento geografico, viabilità/mobilità.