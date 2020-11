Boccia: il decreto ristori-bis amplierà i fondi per il turismo montano

09:43

A spiegarlo è stato il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia: se l’esecutivo deciderà di tenere chiusi gli impianti di sci – ipotesi sempre più plausibile - il decreto ristori-bis provvederà ad ampliare i ristori dedicati al settore del turismo invernale.

Ristori che, allo stato attuale, per skilift e seggiovie sono del 200% di quanto ottenuto con il dl rilancio e per i rifugi montani del 150%.



Tasse rinviate, ma non per tutti

Intanto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha anticipato l’intenzione del Governo di ampliare la moratoria fiscale “con il rinvio delle scadenze di fine anno – ha detto, come riportato da Il Messaggero – che vada oltre i settori dei codici Ateco direttamente interessati dalle misure restrittive e lo estenda a tutte le attività economiche che hanno subito cali rilevanti del fatturato”. La percentuale è ancora in fase di discussione, ma l’esecutivo sembra propendere per un calo di fatturato di almeno il 33% come parametro su cui basare sia la proroga della scadenza del 30 novembre per gli acconti Irpef-Ires-Irap, sia la proroga delle scadenze di dicembre legate all'Iva e ai contributi, sia la proroga dei versamenti della rata di dicembre della rottamazione ter e del saldo e stralcio.